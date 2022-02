"El Mirador", la lumière cumbia de Calexico

Publié le 2 février 2022 à 11:07 par Guillaume Schnee

Le groupe de Tucson annonce avec un clip animé un dixième album et partage ses espoirs sur un rock métisse teinté de blues et de sonorités latino-américaines.

Sur les hauteurs du site maya de Tikal, la tour El Mirador domine la canopée guatémaltèque tel un phare protecteur de cette cité engloutie par le temps. Quelques mois seulement après la sortie de leur album de Noël, Seasonal Shift, Joey Burns et John Convertino ont choisi ce symbole pour illustrer la lumière et l'espoir qui rayonnent sur le dixième long-format de leur combo Calexico.

Comme depuis vingt ans, les musiciens y célèbrent la richesse culturelle des régions frontalières du désert d'Arizona avec un kaléidoscopique fantaisiste de rock, de rêveries bluesy, de cumbia et de son cubain. En prémices à la sortie de l'album, le 8 avril, le groupe partage la chanson-titre du disque, une cumbia à la lenteur hypnotique illustrée par un clip animé réalisé par Elefanto.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



"El Mirador est dédié à la famille, aux amis et à la communauté. La pandémie a mis en évidence toutes les façons dont nous avons besoin les uns des autres, et la musique est ma façon de construire des ponts et d'encourager la positivité, même si cela s'accompagne de tristesse et de mélancolie" explique le chanteur et multi-instrumentiste Joey Burns. Pour cette nouvelle aventure studio, le duo fondateur est retourné dans son fief de Tucson et a réuni, dans le home studio du claviériste Sergio Mendoza, ses fidèles musiciens; Gaby Moreno, Tom Hagerman et Alessandro Stefana.

Calexico est en concert le 12 mai au Trianon à Paris.

