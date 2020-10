EELS annonce l'album "Earth to Dora"

Publié le 13 octobre 2020 à 13:58 par Guillaume Schnee

Avec le titre "Are We Alright Again", le songwriter californien Mark Oliver Everett confirme la sortie d'un treizième album aux mélodies célestes.

Véritable orfèvre de la mélodie et du songwriting, Mark Oliver Everett survole la scène indie rock US depuis 1996 avec son groupe Eels. Sous ses alias E ou Mr . E, le Californien tourmenté avait annoncé abandonner définitivement la musique après la sortie douloureuse de son album The Cautionary Tales Of Mark Oliver Everett. Une retraite dont il était sorti il y a deux ans avec The Deconstruction, une œuvre moins noire, plus apaisée qui laissait entrevoir la lumière et l'espoir rayonnant sur son nouvel album Earth to Dora enregistré avant la pandémie excepté ce titre Are We Alright Again en forme de rêve de quarantaine :

"Ces chansons sont arrivées juste avant que la pandémie ne frappe et change tout . J'espère qu'elles pourront être apaisantes pour ceux qui les écoutent . Elles traitent de choses auxquelles nous rêvons tous de revenir" explique E qui sculpte sur ces douze nouveaux titres des mélodies somptueuses oscillant entre rock expérimental et pop orchestrale .

Avec cette voix singulière qui vous saisit et vous bouleverse, l'artiste chante l’ascension et la chute d’une relation, la lumière après les ténèbres, naviguant toujours entre expérience personnelle et fiction, flamboyance et délicatesse . Un album optimiste enregistré dans le studio du groupe à Los Feliz en Californie avec ses complices Koool G Murder, The Chet et P - Boo .

L'album Earth to Dora sort le 30 octobre via E Works / [ PIAS ] .

En écoute Les squelettes dansants de EELS