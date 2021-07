Dusty Hill, le bassiste de ZZ Top est mort

Publié le 29 juillet 2021 à 08:45 par FIP.fr

Le musicien du célèbre trio de blues rock texan nous a quittés mercredi à l'âge de 72 ans.

C'est sur les comptes Instagram et Facebook du groupe que la triste nouvelle est tombée avec ce communiqué : "Dusty Hill est décédé dans son sommeil à la maison à Houston, Texas . Nous, ainsi que les fans de ZZ Top à travers le monde, regretterons ta présence inébranlable, ta belle nature et ton engagement sans faille à donner cette assise au 'Top'. " Depuis leur premier concert le 10 février 1970 à Beaumont, au Texas, les trois membres de ZZ Top étaient restés inséparables, chose rare, mais le 23 juillet dernier, le trio originaire de Houston avait dû se produire pour la première fois sans Dusty Hill à Watertown, dans l'État de New - York . Le combo de barbus avait alors déclaré au public que le bassiste avait "dû faire un petit détour par le Texas pour se remettre d'un souci à la hanche" .

Bassiste, chanteur et claviériste, Joseph Michael "Dusty" Hill est né le 19 mai 1949 à Dallas, au Texas . Chanteur, il commence à jouer de la basse à 13 ans et suit des cours à la Woodrow Wilson High School . Avec son frère Rocky Hill et un certain batteur nommé Frank Lee Beard, il se produit au milieu des années 60 dans les groupes de blues locaux the Warlocks, the Cellar Dwellers, and American Blues . En 1969, il rejoint, avec Frank Beard, Billy Gibbons, guitariste virtuose du groupe Moving Sidewalks . ZZ Top dont l'origine du nom reste incertaine, sort en 1971 le long - format ZZ Top’s First Album.

Avant leur look barbes interminables, lunettes de soleil et stetson, adopté à partir de l'album Degüello en 1979, les Texans sortent Rio Grande Mud en 1972 puis Tres Hombre_s en 1973 sur lequel figure leur tube _La Grange. Ils font une pause de trois ans après la sortie de Tejas en 1976 . Le succès international de leur cocktail boogie blues unique va grandissant dans les années 80 avec l'album Eliminator et ses titres Gimme All Your Lovin, Sharp Dressed Man ou Legs. Leur dernier album La Futura date de 2012 mais le trio a continué de se produire sur scène jusqu'à aujourd'hui .