Dry Cleaning dévoile les titres "Bug Eggs" et "Tony Speaks!"

Publié le 28 juillet 2021 à 13:46 par Guillaume Schnee

Le quatuor post-punk londonien poursuit l'aventure de son premier album "New Long Leg" avec deux brûlots hantés produits par John Parish.

Formé en 2018 dans le South London, Dry Cleaning s'est imposé dès 2019 sur la nouvelle scène rock britannique avec ses deux EP Sweet Princess et Boundary Road Snacks and Drinks, plébiscités par tous les fans de l'univers de Wire, Magazine, Sonic Youth ou Joy Divison . C'est finalement en avril dernier que la chanteuse Florence Shaw, le guitariste Tom Dowse, le bassiste Lewis Maynard et le batteur Nick Buxton ont définitivement conquis la planète rock avec leur premier album New Long Leg aidés par le producteur vétéran John Parish . Seulement disponibles en bonus des versions physiques de l'album, les titres Bug Eggs et Tony Speaks ! sont désormais accessibles sur les plateformes . On y retrouve ce rock ténébreux et hypnotique sur lequel la chanteuse clame sa poésie habitée :

A propos de ces deux titres gravés aux Rockfield Studios, la chanteuse déclare : "Bug Eggs parle de la confiance que l’on gagne avec l’âge, la fragilité et le désir sexuel" tandis que "les paroles de Tony Speaks ! ont été écrites quelques jours après que le Parti conservateur ait gagné les élections britanniques de décembre 2019 . Je pensais au changement climatique, aux catastrophes environnementales et aux campagnes politiques" .

Le groupe sera en concert en France :

le 19 janvier à La Maroquinerie à Paris

le 20 janvier au Marche Gare à Lyon

le 5 février eu Grand Mix à Tourcoing

