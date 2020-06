Disquaire Day : 20 trésors en vinyle pour faire briller vos platines

Publié le 15 juin 2020 à 16:08 par FIP.fr

La dixième édition du grand barouf vinyle a lieu ce samedi dans toute la France, tour d'horizon de quelques microsillons immanquables à découvrir dans les bacs ce jour-là.

Inspiré par le Record Store Day né aux États - Unis en 2007, le Disquaire Day, la journée des disquaires indépendants, a dû reporter sa 10ème édition française prévue initialement le 18 avril, à cause de la pandémie de Covid - 19 . Un rendez - vous qui aujourd'hui pourtant prend tout son sens pour nos amis distributeurs de précieuses galettes vinyles fragilisés par la crise . Parmi les 120 références disponibles dans les bacs hexagonaux ce samedi 20 juin, voici notre sélection non - exhaustive de créations inédites, raretés et autres pépites rééditées pour l'occasion . Des albums ou des 45 - tours qu'exceptionnellement cette année, vous pouvez aussi pré - commander chez vos disquaires préférés .

Pour les amateurs de jazz ou de groove en tous genres, notons l'album culte de Martial Solal Locomotion, Call Me: Jazz from the Penthouse, un live de 1966 du pianiste Jack Wilson avec le jeune vibraphoniste Roy Ayers, des perles du funk d'Arizona réunies par le digger John Dixon sur la compilation You Gotta Have Soul: Raw Sonoran R & B and Funk, Mutation, le nouvel album explosif de la fratrie hexagonale afrofunk Les Frères Smith, des titres inédits de Malted Milk, ou encore la réédition de Enter the Sideshow Groove le premier album introuvable des Dafuniks .

Si vous avez des envies d'ailleurs, le Disquaire Day vous propose un détour par Kinshasa avec On entre KO, on sort OK l'hommage du pianiste Ray Lema à la rumba de Franco Luambo, dans les nuits torrides de Bamako avec le Bamba Wassoulou Groove et son album vertigineux Dankélé ou encore à Maracaibo avec la folk’electronico du duo vénézuélien La Gallera Social Club et son album Tropico Salvaje . Côté reggae, les fans pourront vibrer avec le Johnny Clarke des années 70 et 80 sur Strictly Reggae Music, Watermelon Man de Horace Martin ou The Salmon, projet libre et hybride du trio Kiddus I, Bazbaz, et Tchiky P, un disque soutenu par FIP .

Côté rock, folk et pop les collectionneurs de vieux sons pourront apprécier le 45t Russia Melodia d'Iggy Pop et ses Stooges, une version française de l'album culte The Freewheelin’ Bob Dylan ( en roue libre ) , le Live At The Whiskey A Go - Go'79 des Flamin' Groovies, les enregistrements de la BBC entre 1994 et 1995 du groupe Sleeper ou une sélection des meilleurs morceaux du combo power - pop de Stephen Burns The Scruffs . Côté hip - hop, quelques classiques datant de l'âge d'or du rap français sont aussi à retrouver dans les bacs avec le Fout la merde ! du 113 réédité en 12" ainsi que le Pass Pass le Oinj du duo NTM en version limitée à 100 exemplaires .

Cette année encore, les bandes originales sont au programme du Disquaire Day avec les rééditions des musiques des célèbres westerns de Sergio Leone signées Ennio Morricone, des compositions de Francis Lai avec Made In France, une relecture instrumentale pour ces musiques de films ainsi que certaines chansons ou encore de la bande son exceptionnelle du saxophoniste Gato Barbieri sur des arrangements de Oliver Nelson pour le classique Un Dernier Tango à Paris de Bernardo Bertolucci .

Au rayon des musiques électroniques, on retrouvera le raï bionique du duo Acid Arab avec un 45t de leur songerie futuriste Malek Ya Zahri, une collection de démos inédites du label Tigersushi, une réédition luxueuse du Swim de Caribou 10 ans après la sortie de ce chef - d’œuvre où brillent toujours Odessa et Sun, ou encore un simple du nouveau double - album des Aksak Maboul, groupe emblématique et quarantenaire du cultissime label belge Crammed Discs .

N'oubliez pas, bien sûr, de également dans les bacs nos 2 Sessions Unik produites par FIP et l'ADAMI avec notamment cette année le captivant duo entre Magma et Chassol enregistré à la Maison de la Radio :