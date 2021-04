"Digital Introversion", les songes psyché-rock d'Aboukir

Publié le 14 avril 2021 à 10:26 par Guillaume Schnee

Après la sortie de son premier album "Digital Introversion", Ralph Maruani alias Aboukir présente en session live trois titres atmosphériques et puissants.

Connu depuis dix ans sous l'alias Flabaire pour ses productions électroniques et bassiste du groupe Secret Value Orchestra, le multi - instrumentiste et compositeur Ralph Maruani s'offre une échappée acoustique avec son projet Aboukir. Mais surtout le co - fondateur du label D . KO Records revient à ses amours premiers, le rock des années 60 et 70 et son patchwork atmosphérique de blues, de folk, de groove et d'effluves psychédéliques, empruntant avec succès les chemins créatifs des groupes qui l'ont inspiré comme les pionniers du rock progressif Pink Floyd, The Grateful Dead, Crosby, Stills & Nash ou plus récemment le groupe texan Khruangbin . Aboukir présente aujourd'hui en session live trois titres de son album captés à l'Arrière Boutique Studio à Paris .

Les huit titres de son premier album Digital Introversion, sorti le 2 avril sur Rotary Phono Lab, ont été enregistrés par Ralph Maruani en 2018 et 2019 dans son home studio, interprétant seul guitares, basse, claviers et voix avant de confier les batteries à Diego Forst et à son frère Briag Maruani . Parmi la myriade de projets du revival psyché actuel, Aboukir nous offre avec talent un voyage dans le temps salvateur ponctué de réflexions contemporaines . Un album extatique en écoute ici :

