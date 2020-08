Death Valley Girls sur un air psyché avec "Hold My Hand"

Publié le 20 août 2020 à 13:46 par Guillaume Schnee

Le quatuor de Los Angeles donne des couleurs sixties à son garage rock sur le deuxième titre de son nouvel album "Under the Spell of Joy".

Fondé en 2014 par la chanteuse multi - instrumentiste Bonnie Bloomgarden et le guitariste Larry Schemel, Death Valley Girls s'illustre depuis avec sa musique proto - punk qu'elle nomme "California Doom Boogie" . Deux ans après Darkness Rains, on retrouve la chanteuse et ses complices pour un nouveau voyage garage rock aux airs de space gospel sur l'album Under the Spell of Joy.

Après les influences jazz et cosmiques du premier single The Universe, Death Valley Girls retrouve toute sa puissance rock tout sur le Hold My Hand . Un rock psyché qui fleure bon les sixties avec son euphorie rythmique, ses riffs saturés et les lignes d'orgue de Laura Kelsey . L'inspiration initiale du disque est venue de l'esprit jubilatoire des disques de funk éthiopiens que le groupe a écoutés en tournée . Les onze nouveaux titres naviguent ainsi sur des influences rock multiples d'un passé réinventé, oscillant entre légèreté et obscurité, sensualité et énergie brute . L'album "Under the Spell of Joy" sort le 2 octobre 2020 via Suicide Squeeze Records .