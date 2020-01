Dans le casque de... The Inspector Cluzo

Publié le 14 janvier 2020 à 10:06 par FIP.fr

Pour fêter leur nouvel album "Brothers in Ideals", le duo blues-rock partage aujourd'hui avec vous sa bande-son du moment...

The Inspector Cluzo partagent leur vies entre la scène et la ferme : ils élèvent leurs oies dans une ferme en polyculture - élevage . Militants actifs de l’agroécologie et ambassadeurs de leur région, les deux complices ont parcouru plus de 65 pays pour y donner des concerts et diffuser leur engagement . Ils évoluent en électrons libres et font dans l’autogestion : ils sont leur propre label, leur éditeur, leur manageur, leur tourneur et ne jouent pas de basse . . . car ils n’en ont pas envie .

De retour dans les bacs le 17 janvier avec un septième long - format sous forme de version unplugged de leur album We The People Of The Soil, les rockeurs célèbrent cet heureux événement en partageant avec vous leur bande - son du moment .

Tracklist :

Carina Frantzen - Insomnia

John Coltrane - Naima

Chris Stapleton - Whiskey and you

Clutch - Fortunate son

The Budos Band - Old engine oil

Debussy - Clair de lune

The EELS - The premonition

The Raconteurs - Bored and daized

Kingfish - Outside of this town

Tinariwen - Tenere Maloubat

7 weeks - Gone

JJ Cale - Stay around

Tony Joe White - Polk salad annie

Neil young - Human highway ( album Hithcinker )