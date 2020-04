Dans le casque de... Courtney Barnett

Publié le 6 avril 2020 à 13:49 par Guillaume Schnee

Après la sortie de son "MTV Australia Unplugged", la chanteuse-guitariste indie rock partage avec nous sa playlist du moment.

Devenue en quelques années une artiste incontournable de la scène indie rock, la chanteuse - guitariste présentait en février dernier MTV Australia Unplugged in Melbourne, un album live magnifique enregistré dans sa ville natale de Melbourne . Depuis, Courtney Barnett a accompagné Anna Calvi sur le titre Don't Beat The Girl out of My Boy, participé à la compilation Milk on Milk du label australien indépendant Milk ! Records et signé la bande originale du documentaire Brazen Hussies de Catherine Dwyer sur le mouvement de libération des femmes en Australie dans les années 60 et 70 . Très active sur les réseaux sociaux depuis le début de la pandémie de COVID - 19, Courtney Barnett nous accompagne aujourd'hui avec cette sélection de titres à écouter dans son salon :

Tracklist de la sélection :

1 Bill Withers - Harlem

2 Waxahatchee - Lilacs

3 Bedouine - Dusty Eyes

4 Carole King - Far Away

5 Mavis Staples All in it together

6 Luke Howard - In Metaphor, Solace

7 PJ Harvey - Is that all there is

8 Roy Orbison - Crying

9 Gillian Welch - One Little Song

10 Anna Calvi & Charlotte Gainsbourg - Eden

11 Vagabon - Water me down

12 Julee Cruise - Floating

13 June Jones - Look at you go

14 Lhasa De Sala - Is anything wrong

