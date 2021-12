Les grands espaces de Lowland Brothers

Publié le 13 décembre 2021 à 15:37 par Guillaume Cohonner

Nicolas Duportal délaisse le blues de son ancienne formation les Rhythm Dudes, pour conquérir les contrées de la country-soul avec ferveur et inspiration avec sa nouvelle monture.

Depuis le début des années 2000, la maison Fargo mené par le passionné Michel Pampelune s'est fait le défenseur d'une certaine idée de la musique américaine. Comptant dans ses rangs des artistes comme Andrew Bird, Alela Diane ou encore les Great Lake Swimmers, ce label frondeur fait la part belle à l'americana, le folk, le blues ou encore la country.

Dernière signature en date, les Lowland Brothers pourraient bien rivaliser avec les plus grands du genre, grâce un premier album éponyme qui va chercher dans les racines de la soul et de la country américaine tout en les remettant au goût du jour, à l'instar des tenants du titre américain les Black Keys.

Nicolas Duportal n'est pas un nouveau venu. Après l'avoir découvert au sein des Rhythm Dudes, formation d'obédience blues, le musicien a trouvé un second souffle grâce à ses nouveaux frères d'armes : Max Genouel, Fabrice Bessouat, Hugo Deviers et Damien Cornelis.

Avec leur premier single Sunburns in December, Lowland Brothers convoque le côté aérien et lumineux de la soul (Curtis Mayfield n'est pas loin), tout en gardant le terreau des guitares country-rock de Crosby, Stills, Nash and Young.

Avec harmonie et cohésion, le groupe distille des classiques instantanés de country-soul, intemporels et lumineux. Et ça fait du bien.

