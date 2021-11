Cannibale l’affirme : "Life is Dead"

Publié le 5 novembre 2021 à 08:54 par Catherine Carette

Le groupe normand de garage tropical invite le chanteur de Frustration sur un nouveau single annonçant la sortie d'un troisième album atypique et réjouissant.

Après No Mercy For Love, et Not Easy To Cook, le combo de quadragénaires mené par le chanteur Nicolas Camus et le guitariste Manuel Laisné sort un troisième album singulier hébergé par le label indépendant Born Bad Records et réalisé dans la campagne de L'Aigle ( Orne ) . Inspiré par la scène rock anglaise et européenne Cannibale chante en Anglais et navigue dans l'expérimentation la plus totale entre cumbia, tropicalia, rythmes africains, rock garage . . . En apéritif, on déguste le titre Kings of The Attic chanté par Fabrice Gilbert, sur un clip réalisé par Nicolas Camus .

Les cinq amis ont joué pendant vingt ans dans des groupes de rock underground de l'hexagone avant de gagner un tremplin Inrocks Labs avec leur avant - dernier groupe Bow Low . Pour fuir la fournaise parisienne, ils ont restauré de vieux murs et se sont établis dans l’Orne . En 2016 ils créent Cannibale et c’est dans le studio artisanal du guitariste qu’ils ont enregistré leur troisième album Life is dead, sans pression . De Savouring Your Flesh à Taste Me en passant pas The Mouth of Darkness, Cannibale se nourrit de l’énergie de l’autre et avale les clichés pour mieux nous surprendre .

L'album Life is dead sort le 6 novembre 2037 , « laissons planer le doute . »