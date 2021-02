Bruce Springsteen publie son concert acoustique à Nice en 1997

Publié le 9 février 2021 à 10:32 par Guillaume Schnee

Le Boss annonce la dernière sortie de sa série d’albums live et dévoile la version de "Murder Incorporated" enregistrée au Palais des Congrès Acropolis le 18 mai 1997.

Après avoir annulé la tournée de son nouvel album Letter To You et joué Land of Hope and Dreams sur les marches du Lincoln Memorial le jour de l'investiture de Joe Biden, Bruce Springsteen a décidé d'exhumer un ultime live de ses archives . En 1996, l'artiste décide de se lancer pour la première fois dans une longue tournée solo acoustique nommée Ghost of Tom Joad, titre de son onzième album sorti l'année précédente . Après 18 mois de shows, il offre au public de Nice une prestation magnifique et un de ses fameux concerts marathon, interprétant 25 titres dont Murder Incorporated, un morceau enregistré en 1982 pendant les sessions de l'album Born in the U . S . A mais qui n'est sorti qu'en 1995 dans la compilation Greatest Hits.

Après l'accueil mitigé de ses deux albums de 1992, Human Touch et Lucky Town, Bruce Springsteen renoue avec son public pendant cette tournée acoustique où il joue des classiques comme The Promised Land, Atlantic City, Highway Patrolman ou Born in the U . S . A et des nouvelles chansons comme Straight Time et Highway 29.