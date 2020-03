Bruce Springsteen offre son "Hyde Park Concert Film"

Publié le 21 mars 2020 à 06:56 par Guillaume Schnee

Le Boss a mis en ligne l'intégralité de son fameux concert filmé en 2009 à Londres.

“Pratiquer la distanciation sociale et diffuser London Calling: live In Hyde Park dans le confort de votre maison” a déclaré Bruce Springsteen qui a donc décidé de nous offrir l'intégralité de ce live donné le 28 juin 2009 à Londres . Adepte des concerts marathons, le Boss et son E Sreet Band avaient alors renversé le public du festival Hard Rock Calling avec un show rock puissant de 27 titres . Si les plus grands fans ont sûrement déjà le DVD dans leur salon, tout le monde peut désormais voir les versions filmées du cultissime London Calling de The Clash et de Born To Run, Badlands, Bobby Jean ou Dancing In The Dark :