"The Wrangler Man", le blues puissant de Bjørn Berge

Figure légendaire de la scène rock scandinave, le guitariste-chanteur à la voix profonde dévoile un titre de "Heavy Gauge", son nouvel album blues-rock attendu le 19 mars.

C’est en 2004, aux Trans Musicales de Rennes que les Français découvrent les tatouages, les boucles d’oreilles et le charisme exceptionnel du géant norvégien Bjørn Berge . Adepte du slide et du picking sur une guitare 12 cordes, il accompagne sa voix éraillée qui semble sortie de son âme profonde . Quelques jours après, nous l’invitions pour un live dans nos studios . Deux ans après l'album Who Else ? et une vaste tournée européenne, le showman est de retour pour son quatorzième opus qui mêle blues, country, jazz, folk, rock et même métal :

Lorsque Bjørn Berge découvre le guitariste Robert Johnson c'est la révélation . Il adapte son jeu au style de son nouveau maître . Ses influences penchent aussi du côté du chanteur et guitariste Elmore James, grande figure du blues de Chicago ou encore de Son House, un des pionniers du blues du Delta du Mississippi . Aujourd'hui Bjørn Berge incorpore à son blues traditionnel, des ambiances plus groove, plus funky grâce au bassiste Kjetil Ulland et au batteur Kim Christer Hylland que l'on sent libres d'imposer leur personnalité musicale .

Bjørn Berge – Photo de Edgar G.Bachel

Le jeu énergique sans fioritures de Bjørn Berge, sa façon de scander ses paroles et son engagement total reflétant sa vision intime de l’existence, en font un des artistes européens les plus fascinants sur scène .

La petite astuce de son jeu singulier : il s'accorde souvent en détendant les cordes pour obtenir un accord de do ouvert : Do - Sol - Do - Mi - Sol - Do .

