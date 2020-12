"Vampire", le folk blues hanté de Théo Charaf

Publié le 11 décembre 2020 à 13:00 par Guillaume Schnee

Avec sa voix qui vous touche l'âme, le jeune artiste lyonnais présente un nouvel extrait magnifique de son premier album.

Sa musique saisissante semble nous parvenir d'un lointain delta du Mississippi, ou peut - être est - ce celle d'un de ces folksingers voyageurs chantant leurs vies accidentées au gré d'un petit boulot . Pourtant Théo Charaf n'a rien d'un de ces hobos ou de ces vieux bluesmen si ce n'est le jeu en picking ou cette voix grave qui vous perce l'âme . L'artiste est lyonnais et a débuté sur scène l'an dernier . Venu du rock, le songwriter en a conservé les racines, le blues ainsi que l'expression la plus simple et directe du folk . Après Going Down, Théo Charaf dévoile aujourd'hui la ballade Vampire avant la sortie de son premier album, attendu le 22 janvier sur Wita Records .

Aux côtés de ses six compositions originales, Théo Charaf a tenu à rendre hommage à ceux qui l'ont inspiré . Il capture ici la douceur mélancolique d'Oh Sister de Bob Dylan, rejoint par la chanteuse Léna Bessenay, en appelle aux esprits du delta blues sur sa reprise puissante de Devil Got My Woman du grand Skip James qu'il honore ensuite avec une version diabolique de Hard Time Killing Floor Blues puis retrouve les grands espaces américains avec une cover délicate et poignante de Waiting Around To Die du chanteur country folk texan Townes Van Zandt .

L'album de Théo Charaf est la deuxième sortie du label éclectique et explorateur Wita Records, crée par deux membres d’Automatic City, Eric Duperray et Emmanuel Mercier . Un jeune label à surveiller de près et qui annonce déjà les productions de The Starphonics, Automatic City, Mr Day, des Dynamics ainsi que des compilations thématiques .