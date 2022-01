Taj Mahal et Ry Cooder à nouveau réunis sur l'album "Get On Board"

Publié le 28 janvier 2022 à 15:14 par Guillaume Schnee

Les deux vétérans se retrouvent près de soixante ans après leurs débuts ensemble pour un hommage au répertoire folk blues du célèbre duo Sonny Terry et Brownie McGhee.

Avant d'écrire tout un pan de la musique roots américaine, les jeunes Taj Mahal et Ry Cooder ont fait leurs premières armes à Los Angeles au début des années 60 au sein du groupe Rising Sons. La formation folk blues laissera pour mémoire un 45t, un album jamais sorti et une série d'enregistrements publiée seulement en 1992. Cooder a ensuite joué sur le premier album solo éponyme de Taj Mahal en 1968 avant de se lancer en solo en 1970. Depuis les deux musiciens n'étaient plus rentrés en studio ensemble jusqu'à ce projet Get On Board: The Songs of Sonny Terry & Brownie McGhee, attendu le 22 avril sur Nonesuch Records.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Taj Mahal (chant, harmonica, guitare et piano) et Ry Cooder (chant, guitare, mandoline et banjo) s'illustrent, avec Joachim Cooder à la batterie et à la basse, en reprenant onze titres du répertoire de Sonny Terry et Brownie McGhee qu'ils écoutaient dans leur adolescence en Californie. Tous deux originaires du sud-est des États-Unis, l'harmoniciste Sonny Terry et le guitariste Brownie McGhee ont collaboré avec les plus grands nom du blues et de la culture folk avant de former leur duo en 1939.

Pendant des décennies, les musiciens vont populariser sur les scènes du monde entier le style de blues piémontais qui, dans les années 1940 et 1950, annonça le renouveau de la musique folk. "Vous avez le sud sous stéroïdes, la culture du sud, la beauté du sud, à travers la musique de Brownie et Sonny" explique Taj Mahal avant de rajouter "Nous sommes maintenant les gars auxquels nous aspirions quand nous débutions. Nous voici maintenant… des anciens. Quelle belle opportunité, de vraiment boucler la boucle".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix