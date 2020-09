Seul avec sa lap steel guitar, Ben Harper dévoile "Inland Empire"

Publié le 2 septembre 2020 à 12:16 par Catherine Carette

Avec "Winter Is for Lovers", son nouvel opus à venir, entièrement instumental, le guitariste se lance un défi d'une sobriété exemplaire.

Inspiré par le blues, le rhythm & blues, le rock, le folk, la country et le gospel, grand admirateur des maîtres de la guitare classique et de Taj Mahal qui lui a enseigné la technique du picking, Benjamin Chase alias Ben Harper, s'est créé un style musical en dehors des modes, très influencé par son ancien professeur Chris Darrow ( du Nitty Gritty Dirt Band ) , virtuose de la lap steel . Avec l'album Winter Is for Lovers, qu'il a produit "pour sonner intime et sobre comme si je jouais dans votre salon" précise t - il dans un communiqué, il navigue sur toutes les musiques qui l'ont nourri depuis l'enfance grâce à la collection de disques de sa mère . Le titre Inland Empire est joué dans son home studio, sous les bons auspices de l'impressionnante collection d'instruments provenant notamment du Folk Music Center, le magasin que ses grands - parents ont ouvert dans les années 50 .

Je suis un grand fan de guitare flamenco, classique, hawaïenne et blues, et j'espère que ces influences sont toutes représentées dans Winter Is for Lovers .

L'album, ancré dans le American Primitive movement, lancé par Leo Kottke et John Fahey, basé sur un jeu acoustique fluide et plutôt mélancolique de fingerpicking, met en lumière le jeu polyvalent et quasi harmonique que permet la lap steel . Bien qu'il ait construit lui - même certaines de ses guitares, Ben harper emploie ici un instrument de la facture du grand luthier Monteleone, la première lap steel qu'il ait jamais fabriquée surnommée Radio City Special Deluxe .

J’ai commencé à le composer à l’âge adulte et ça a été un challenge inédit pour moi . Enregistrer tout un disque sans paroles et avec une seule guitare, comme si chaque nuance était scrutée au microscope, a été un exercice très exigeant, mais le résultat est particulièrement gratifiant . »

Produit, enregistré et mixé par Sheldon Gomberg, l'album porté par le label sur ANTI - Records sera disponible sur vinyle 180 grammes en édition limitée, signée, et numérotée sur le site de l'artiste .

Ben Harper - Winter Is for Lovers

