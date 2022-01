North Mississippi Allstars perpétue l'âme du sud avec "Set Sail"

Publié le 21 janvier 2022 à 15:32 par Guillaume Schnee

Deux ans après "Up and Rolling", les frères Dickinson invitent sur leur treizième album les chanteurs Lamar Williams Jr. et William Bell et réinventent l'héritage roots du Mississippi.

Comme à leur habitude, c'est avec un groupe renouvelé que Luther et Cody Dickinson ont gravé la treizième œuvre de leur chevauchée blues rock sudiste débutée en 1996. Les deux frères se sont entourés sur l'album Set Sail du bassiste Jesse Williams et pour la première fois de leur ami Lamar Williams Jr., fils du bassiste des Allman Brothers Lamar Williams, Sr.

Dix titres sur lesquels les North Mississippi Allstars se réapproprient avec modernité la culture musicale des Etats du Sud dans des ballades fiévreuses ou langoureuses aux sonorités blues, boogie, folk, rock, psychédéliques ou funk roots. Après avoir convié la légende soul gospel Mavis Staples sur leur précédent album, Up and Rolling, leur deux frères et leurs amis ont fait appel sur Never Want To Be Kissed à la grande voix soul de la maison Stax, William Bell.

Fils du légendaire musicien et producteur Jim Dickinson (Ry Cooder, The Rolling Stones, Big Star…), le guitariste Luther, ex membre des Black Crowes, et le batteur et multi-instrumentiste Cody ont fondé le groupe dans un esprit de communauté, réunissant des amis musiciens, fils de musiciens, partageant un répertoire local et un style régional.

Un élan créatif et collectif que Luther explique ainsi; "Je suis attiré par les familles de musiciens. Quel que soit le style. Ca me parle. Jouer avec des fils ou petits-fils de musiciens, il y a comme un dialogue musical évident et implicite" avant de rajouter "Avec Lamar, on est sur la même longueur d’ondes. Il vous prend aux tripes et vous brise le cœur. Son frère Jesse a aussi grandi en jouant de la musique avec ses frères et son père : exactement comme nous !".

