Marianne Faithfull et Muddy Waters en live dans la collection The Montreux Years

Publié le 17 août 2021 à 11:02 par Guillaume Schnee

Après Etta James et Nina Simone, le festival ouvre à nouveau ses précieuses archives et publie les performances historiques de la chanteuse britannique et du légendaire bluesman.

Fondé en 1967 par Claude Nobs, le Montreux Jazz Festival a accueilli depuis ses débuts au bord du Lac Léman les plus grands artistes qui ont marqué leur époque dans des genres éclectiques . Ses archives, reconnues au registre "Mémoire du monde" par l'UNESCO et issues de la collection de matériel audiovisuel de Claude Nobs ( Montreux Sounds ) nous laissent un héritage musical incommensurable aujourd'hui partagé avec la collection The Montreux Years. Après une première série d'albums lives consacrés aux chanteuses Etta James et Nina Simone, le festival a exhumé et remasterisé avec soin les performances lumineuses de Marianne Faithfull et de Muddy Waters lors de leurs multiples apparitions au rendez - vous suisse .

Fidèle artiste du festival, la chanteuse britannique Marianne Faithfull a été invitée à cinq reprises en Suisse sur une période de près de 15 ans : en 1995, 1999, 2002, 2005 et 2009 . Marianne Faithfull : The Montreux Years nous offre des versions inédites et poignantes de titres comme Madame George de Van Morrison, enregistrée en live à l'Auditorium Stravinsky le 10 juillet 1995, plusieurs chansons de son album culte de 1979, Broken English, comme Guilt, sa reprise du Working Class Hero de John Lennon ou encore le titre écrit par Tom Waits, Strange Weather, capté au Casino Barrière le 6 juillet 2005 .

Originaire du Mississippi, McKinley Morganfield connu sous le nom de Muddy Waters a marqué l'histoire du blues de Chicago mais aussi du rock anglais des sixties en inspirant des groupes comme The Rolling Stone, The Animals ou The Kinks . Dans les années 70, il va venir au festival à trois reprises pour autant de concerts inoubliables avec des versions de classiques du genre comme Mannish Boy, I Got My Mojo Working, I'm Your Hoochie Coochie Man ou Rosalie.

Marianne Faithfull : The Montreux Years et Muddy Waters : The Montreux Years sortent le 27 août en cd et double vinyle avec le Festival de Jazz de Montreux et BMG .