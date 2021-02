Le chant universel d’Eric Mingus

Publié le 2 février 2021 à 12:26 par Catherine Carette

Le chanteur et multi-instrumentiste dévoile un extrait de "The Devil’s Weight" son album qui mêle blues, pop, soul, jazz, punk-rock et hip-hop.

Après Fog For Forgiveness ( 2019 ) composé d'improvisations de guitare, d'enregistrements de voix en solo, de cris et de poésie sonore, Eric Mingus, fils du contrebassiste légendaire, sort en mai prochain son album en vinyle sur le label Ouch ! Records. Un disque melting - pot qui met en lumière tous les styles qui l'habitent . Découvrez, en avant - première, le titre pop The Elephant In The Room pour lequel il a créé un chœur éthéré obsédant, inattendu .

Ses différentes couches sonores évoquent toutes ces choses de la vie que l'on remarque mais qui ne sont pas dites : "Des dommages faits et jamais reconnus, nous confie t - il . "Cela peut être une dynamique familiale, une dynamique sociétale . Nous continuons tranquillement comme si les horreurs ne s'étaient jamais produites . Agir comme si tout allait bien, alors que ces fantômes nous entourent et que nous n'abordons pas ce que nous partageons tous par peur, honte et culpabilité" .

Son prénom lui a été donné après le décès prématuré du grand Eric Dolphy qui a joué sur les albums majeurs de Charles Mingus. Eric a grandi en écoutant du jazz mais aussi les disques de Stravinsky, Count Basie, les Beatles, Elvis Presley … présents dans la maison familiale . Il s'est passionné pour les voix de Marvin Gaye, Otis Redding, Al Green et pour les mots de poètes comme Allen Ginsberg ou Jack Michaline . Son penchant pour l'écriture et son interprétation de la poésie ont été encouragés par ces derniers ainsi que par Lou Reed . On lui connait de nombreuses collaborations avec Carla Bley, Elvis Costello, Nick Cave, Karen Mantler, Knox Chandler et tant d’autres .

Le chanteur et multi - instrumentiste new - Yorkais vit aujourd’hui en Irlande . Son nouvel album The Devil’s Weight reflète son choix d'explorer tous les genres musicaux avec sa voix magistrale et vibrante tout aussi à l'aise sur du spoken word que sur un gospel .

Je me suis énormément amusé à faire ce disque pour Ouch ! Records . J'ai joué sur différentes méthodes d'improvisation et sur la structure des chansons . À bien des égards, c’est un hommage à la musique et aux voix qui m’ont inspiré au fil des ans .

The Devil's Weight - Eric Mingus

The Devil's Weight sort en mai 2021 avec une pochette du dessinateur passionné de jazz Nicolas Moog . .