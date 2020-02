"Red Line", le groove irrésistible d'Izo Fitzroy

Publié le 28 février 2020 à 13:24 par Catherine Carette

L'impressionnante chanteuse et pianiste londonienne de modern soul dévoile un extrait de son nouvel album "How The Mighty Fall".

Quelle voix ! très maîtrisée, chaude, un brin éraillée à vous mettre les poils ! Après son premier album Skyline ( 2017 ) qui nous plongeait dans le meilleur des productions soul funk des années 60's et 70's, Izo Fitzroy présente un nouvel opus enregistré entre Paris, Londres et Sheffield avec le talent des célèbres producteurs Disco Dimitri From Paris, Shawn Lee et et Colin Elliott . How The Mighty Fall sort le 13 mars sur le label de Brighton Jalapeno Records.

Le titre Red Line, capté et mixé aux Arch Studios de Sheffields est signé Izo FitzRoy et Matthew Waer avec ce dernier à la basse, Marcus Bonfanti à la guitare et Sam Walker à la batterie et aux percussions . En prime, la super section de cuivres nommée The Haggis Horns qui a travaillé avec Mark Ronson, Jamiroquai, Amy Winehouse, Asele, Lilly Allen, Morcheeba . . . et le chœur des Soul Sanctuary Gospel Choir avec qui Izo travaille depuis de longues années . Interprété à pleine puissance, Red Line, relate la fragilité de la relation amoureuse et la tentation d'aller ailleurs :

Cette voix captivante bercée au son du gospel traditionnel et inspirée par les grandes figures du blues féminin comme Janis Joplin, a été mise à l’épreuve par une opération des cordes vocales fin 2018 qui a miraculeusement étendu sa tessiture . En effet, après une longue période de rééducation, Izo Fitzroy a pu se remettre au chant en ayant gagné une octave supplémentaire .

La chanteuse a longtemps trouvé sa joie au sein du Soul Sanctuary Gospel Choir de Londres puis du Great Sea Gospel Choir ( qu'elle a fondé ) avant de graver sa singularité sur les pistes d'enregistrements du collectif parisien au groove torride, Cotonete, du trio Néerlandais Kraak & Smaak, Smoove Turrell, Flevans ou de Dr Rubberfunk. Avec ce nouvel album dense conçu au lendemain de la rupture d'une longue liaison amoureuse, Izo aborde les problèmes de communication et d'effondrements psychologiques et sociaux .

Concert de sortie le 24 mars au Sunset à Paris