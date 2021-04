"I Be Trying", le son moderne du Mississippi de Cedric Burnside

Publié le 28 avril 2021 à 09:46 par Guillaume Schnee

Après "Benton County Relic", le batteur et guitariste annonce son nouvel album avec le titre "Step In", véritable hymne contemporain de Mississippi Hill Country blues.

Petit fils du grand bluesman R . L . Burnside et fils du batteur Calvin Jackson, Cedric Burnside perpétue et modernise l'héritage du Mississippi Hill Country blues, une musique singulière, née sur les terres des collines au nord du delta du Mississippi, avec son boogie hypnotique et ses rythmiques africaines . L'artiste a fait ses débuts sur scène à l'âge de treize ans accompagnant son grand - père à la batterie, son premier instrument . Il a peaufiné son discours musical avec les grands noms du blues comme Richard Johnston, T - Model Ford, Bernard Allison ou The Jon Spencer Blues Explosion avant de sortir l'album Benton County Relic. Trois ans plus tard, le songwriter s'apprête à sortir I Be Trying, son deuxième album sur le label Single Lock Records attendu le 25 juin .

Récompensé quatre fois d’affilée comme meilleur batteur de l’année aux Blues Music Awards, Cedric Burnside a ajouté la guitare à son spectre musical, électrisant en toute liberté son héritage Mississippi Hill Country blues . Une musique de l'âme rugueuse et rageuse enregistrée en trois jours au Royal Studios à Memphis, le home studio d’Al Green dans les années 60 et 70, avec l'aide de Boo Mitchell, producteur entre autres de Solomon Burke, Al Green, John Mayer, Snoop Dogg ou Cody Chesnutt . Sur ses treize nouveaux titres, le bluesman est rejoint par des invités comme Luther Dickinson, guitariste des Black Crowes et fondateur du North Mississippi Allstars ainsi que par le bassiste d'Alabama Shakes, Zac Cockrell .