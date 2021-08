GA-20 célèbre le bluesman Hound Dog Taylor

Publié le 4 août 2021 à 14:49 par Guillaume Schnee

Le trio blues powerful de Boston revisite le répertoire du légendaire bluesman de Chicago à six doigts sur son deuxième album "Try It… You Might Like It!".

Le projet GA - 20 est né à Boston en 2018 et initié par le guitariste - chanteur Pat Faherty et par Matt Stubbs, longtemps guitariste du bluesman Charlie Musselwhite, mais aussi de John Hammond, James Cotton ou Junior Watson avant de fonder le groupe psyché rock The Antiguas . Fan de vieux blues, de Rhythm & Blues et de rock de la fin des années 50, le duo qui a pris le nom d'un ampli Gibson, est rejoint en 2019 par le batteur Tim Carman et impose son Chicago blues électrique revisité dès son premier album Lonely Soul . Après un EP live en 2020, les trois musiciens s'apprêtent à sortir Try It… You Might Like It ! GA - 20 Does Hound Dog Taylor, une collection de dix chansons écrites ou interprétées par leur influence principale, la légende du Chicago blues décédée en 1975, Hound Dog Taylor .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Né en 1915 à Natchez dans le Mississippi, le bluesman de Chicago à six doigts, il était atteint de polydactylie, Theodore Roosevelt « Hound Dog » Taylor a toujours su comment il voulait qu’on se souvienne de lui, déclarant : " Quand je serai mort, on dira : il jouait comme une merde, mais la faisait sonner sacrément bien !" ( “When I die they’ll say : he couldn’t play shit, but he sure made it sound good !” ) . Son premier album de 1971, Hound Dog Taylor and the HouseRockers, est également le premier du célèbre label Alligator Records, fondé à l'origine par Bruce Iglauer dans le seul but d’enregistrer cet album .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

C'est sur Karma Chief, sous division de l'excellent label Colemine Records et en partenariat avec Alligator Records, que ce deuxième album de GA - 20 sort le 20 août . L'occasion de ( re ) découvrir dans des versions électrisantes et viscérales des titres comme She’s Gone, Sadie, Give Me Back My Wig ou Let's Get Funky.

GA-20 - album "Try It… You Might Like It! GA-20 Does Hound Dog Taylor"