Retour aux sources pour The Black Keys avec "Crawling Kingsnake"

Publié le 19 avril 2021 à 14:41 par Guillaume Schnee

Le duo d'Akron renoue avec les racines blues de ses débuts sur "Delta Kream", un album de reprises des grands noms du Mississippi Hill Country Blues comme R.L. Burnside, Junior Kimbrough ou Fred McDowell.

Deux ans après Let’s Rock, un album de blues rock abrasif, Dan Auerbach et Patrick Carney ont retrouvé leur studio de Nashville pour graver les onze titres de Delta Kream. Un dixième long - format de The Black Keys qui devrait plaire aux fans de la première heure, qui, au début des années 2000 découvraient sur les albums The Big Come Up et Thickfreakness l'énergie brute du duo sudiste inspiré par les grands artistes du Mississippi Hill Country Blues . Ce nouvel album attendu le 14 mai, contient plusieurs reprises de David « Junior » Kimbrough, auquel le duo originaire d'Akron a déjà rendu hommage à de multiples reprises mais aussi des covers de Robert Lee Burnside, Fred McDowell, Ranie Burnette, Joseph Lee Williams ou John Lee Hooker .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

The Black Keys vient de dévoiler la reprise de Crawling Kingsnake, un blues né dans les années 20 et enregistré pour la première fois en 1941 par Big Joe Williams avant d'être popularisé, sous divers noms, par les grands noms du blues comme John Lee Hooker au début de sa carrière en 1949, puis Howlin' Wolf, Muddy Waters et plus tard par The Doors, Eric Burdon ou Etta James . Pour Delta Kream, Dan Auerbach et Patrick Carney sont accompagnés par le guitariste Kenny Brown et le bassiste Eric Deaton, les anciens sidemen de Burnside et Kimbrough, le percussionniste Sam Bacco et le joueur d'orgue Ray Jacildo .

Tracklisting de Delta Kream :

1 . “Crawling Kingsnake” ( John Lee Hooker / Bernard Besman )

2 . “Louise” ( Fred McDowell )

3 . “Poor Boy a Long Way From Home” ( Robert Lee Burnside )

4 . “Stay All Night” ( David Kimbrough, Jr . )

5 . “Going Down South” ( Robert Lee Burnside )

6 . “Coal Black Mattie” ( Ranie Burnette )

7 . “Do the Romp” ( David Kimbrough, Jr . )

8 . “Sad Days, Lonely Nights” ( David Kimbrough, Jr . )

9 . “Walk with Me” ( David Kimbrough, Jr . )

10 . “Mellow Peaches” ( Joseph Lee Williams )

11 . “Come on and Go with Me” ( David Kimbrough, Jr . )

The Blck Keys - album "Delta Kream" /