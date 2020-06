Bettye LaVette dévoile une version bouleversante de "Strange Fruit"

Publié le 16 juin 2020 à 10:56

Avant la sortie de son album "Blackbirds" la grande chanteuse soul blues de Détroit offre une version blues saisissante du réquisitoire anti-raciste popularisé par Billie Holiday.

Deux ans après avoir donné sa version soul du répertoire de Bob Dylan sur le magnifique Things Have Changed, Bettye LaVette a décidé de célébrer les grandes chanteuses jazz, blues et soul ont marqué l'histoire sur son onzième album Blackbirds. Parmi ces reprises l'artiste a décidé de présenter une relecture blues et poignante de Strange Fruit, manifeste antiraciste évoquant les lynchages de personnes afro - américaines dans les états du sud . Le poème écrit en 1937 par Abel Meeropol a été chanté pour la première fois par Billie Holiday en 1939 . La chanson est devenue un hymne populaire et politique de résistance au racisme qui imprègne l'histoire . Un témoignage déchirant entretenu par des artistes comme Nina Simone ou Cassandra Wilson dont les paroles glaçantes résonnent à nouveau alors que le monde manifeste une nouvelle fois contre ce fléau .

Je ne voulais pas reprendre Strange Fruit d'une manière qui avait été faite auparavant mais je voulais que ce soit dramatique .

La chanteuse qui vient de rentrer au Blues Music Hall of Fame a fait appel pour Blackbirds au producteur Jordan, qui joue également de la batterie, ainsi qu'à un groupe de musiciens célèbres : Smokey Hormel à la guitare, Monty Croft au vibraphone, le bassiste Tom Barney et le claviériste vétéran Leon Pendarvis . Aux côtés de la relecture de ce Strange Fruit l'album réuni des reprises de Dinah Washington (Drinking Again, Romance In The Dark) , Nancy Wilson (Save Your Love for Me) ou I Hold No Grudge, titre rare gravé en 1967 par Nina Simone :