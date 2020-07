ALA.NI sort le poignant "Lament for Emmett Till"

Publié le 28 juillet 2020 à 10:59 par Catherine Carette

65 ans après le lynchage de l'adolescent afro-américain, la londonnienne lance un appel à la justice.

Ala . ni, Alani Charal, l'ex - choriste de Mary J . Blige et de Damon Albarn, fait une belle carrière en solo entre jazz, blues, soul et lounge . Celle qui chante pour nettoyer son âme est aussi une combattante pour les droits civiques . Sa chanson Lament for Emmet Till s'ajoute à celles écrites par Joan Baez, Bob Dylan, Emmylou Harris, Janelle Monae . . . sur le lynchage du jeune Afro - Américain de 14 ans Emmett Till, assassiné en 1955 pour avoir prétendument fait des avances sexuelles à Carolyn Briant, une jeune femme blanche . Battu, torturé, étranglé avec des barbelés et tué par balle . La chanson reprend un poème écrit par Claudia Jones, militante radicale, journaliste et organisatrice du premier carnaval de Notting Hill .

Il y a six ans, Ala . ni découvre le poème de l'activiste Claudia Jones, qu'elle avait écrit pour Emmett Till .

Je suis ensuite allée au studio pour enregistrer une version démo de " Lament for Emmett Till " et je n'ai pu la chanter qu'une seule fois . C'était trop douloureux pour la chanter à nouveau . La version publiée est la première prise, le seul et unique enregistrement . La bande du studio a été perdue . Six ans plus tard, je n'ai pas d'autre choix que de la chanter, de la crier, de la hurler.

Les jeunes meurtriers blancs qui avaient jeté le corps de leur victime dans la rivière Tallatchie furent juger par un tribunal blanc et acquittés . Quelques mois plus tard ils racontaient leur crime au magazine Look . Cet assassinat fut un des événements à l'origine du mouvement américain pour les droits civiques des années 60 . Ajoutons aussi que la prétendue offensée, Carolyn Bryant, a révélé dans une interview en 2007, qu'elle avait menti sur les événements .

Ala . ni lance une pétition demandant que le FBI publie d'urgence les conclusions de sa récente nouvelle enquête sur ce meurtre afin que justice soit rendue . La campagne est soutenue par la Emmett Till Legacy Foundation, dont la chanteuse est ambassadrice officielle .

"Nous nous trouvons à un moment charnière de l'histoire du monde, où nous devons agir maintenant et rapidement, avant qu'il ne soit trop tard . C'est notre dernière chance de nous battre pour les égalités de droits avant que les fascistes ne prennent le pouvoir" .

à écouter aussi Bettye LaVette dévoile une version bouleversante de "Strange Fruit"