black midi dévoile le clip infernal de "John L."

Publié le 24 mars 2021 à 15:51 par Guillaume Schnee

Deux ans après "Schlagenheim" le quatuor noise rock expérimental annonce l'album "Calvalcade" avec un premier titre déchaîné illustré par un clip farfelu de la chorégraphe Nina McNeely.

Arrivé en 2019 avec l'intention de dynamiter les contours trop étroits de la scène indie rock britannique, le quatuor black midi s'engageait en territoire inconnu avec l'album Schlagenheim, larguant ses riffs de guitare épileptiques dans un maelstrom labyrinthique de genres et d'influences artistiques, de Danny Brown, aux Death Grips en passant par Deerhoof, Miles Davis ou encore les Talking Heads . Après quelques nouveaux titres lâchés aux compte goutte, le combo expérimental de Croydon dans la banlieue de Londres est de retour avec sa deuxième œuvre nommée Cavalcade et attendue le 28 mai sur le label Rough Trade . Un nouveau projet trépidant qui flirte tour à tour avec le math rock, le jazz ou le post punk avec une énergie et une maîtrise implacable .

Un nouveau projet qui s'annonce tout aussi inventif à la découverte du premier titre John L . avec ses riffs stridents et son rythme de batterie psychotique . Le morceau est illustré par une vidéo satirique réalisée par la chorégraphe Nina McNeely, qui nous fait penser à un tableau sombre de Bosh sous psychotrope où dansent sur une musique de King Crimson une secte exaltée et effrayée par un monolithe cyclope qui s'avère être un bambin en couche - culotte .

Sur ce deuxième album, le guitariste fondateur Matt Kwasniewski - Kelvin s'est éloigné du groupe pour s'occuper de sa santé mentale . Le chanteur guitariste Geordie Greep, le bassiste Cameron Picton et le batteur Morgan Simpson ont recruté deux nouveaux membres pour enrichir le spectre, déjà immense, de leur univers musical punk, le saxophoniste Kaidi Akinnibi et le claviériste Seth Evans rejoints par Jerskin Fendrix au violon .