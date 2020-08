Big Joanie reprend "Cranes in the Sky"

Publié le 4 août 2020 à 08:47 par Guillaume Schnee

Le trio afro-féministe londonien livre une version post-punk ténébreuse du tube de Solange.

Fondé en 2013 par Stephanie Phillips ( chant, guitare ) , Estella Adeyeri ( basse ) et Chardine Taylor - Stone ( batterie ) , Big Joanie est sorti de l'underground londonien avec son premier album Sistahs paru en 2018 . Ferventes militantes d'un féminisme luttant contre toute discrimination, les trois musiciennes diffusent leurs messages sans concessions à coup de riffs post - punk et de groove aussi lancinants que vénéneux . Alors que le trio britannique a annoncé un nouvel album qui sortira sur l'institution punk Kill Rock Stars, le label de Jack White Third Man Records vient de publier cette version crépusculaire du titre de Solange Cranes In The Sky extrait de son album de 2016 A Seat At The Table :