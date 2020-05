"Beginners" les rêveries folk de Christian Lee Hutson

Publié le 26 mai 2020 à 09:35 par FIP.fr

Accompagné par Phoebe Bridgers, le songwriter californien sort un premier album de folk raffinée en forme de confession intime.

Inspiré par le travail d'artistes comme Elliot Smith, le jeune compositeur - interprète de Los Angeles Christian Lee Hutson s'est vite fait un nom au sein de la scène californienne par son talent d'auteur . Son univers musical s’est considérablement étoffé depuis sa rencontre avec Phoebe Bridgers dont il a coécrit une chanson sur l’EP du supergroupe boygenius, et deux chansons en 2019 sur le premier LP de Better Oblivion Community Center, duo magique de Conor Oberst et Bridgers . C'est cette dernière qui a proposé au songwriter de produire son premier album Beginners, véritable bijou de folk sensible et chaleureux, oscillant entre nostalgie et humour .

J’ai choisi le titre Beginners parce que j’ai l’impression de débuter dans ma vie – je continue d’apprendre et d’essayer de comprendre comment vivre dans ce monde .

Derrière cette candeur se cache un formidable talent d'écriture et de composition . Christian Lee Hutson accompagne les textures subtiles de sa voix chaude et de sa guitare avec des orchestrations raffinées qui subliment ses confessions sur les regrets, le pardon et l’infinie confusion que l’on ressent en grandissant à Los Angeles . Une poésie de l'intime poignante et un univers sonore enrichi par les musiciens invités, dont Bridgers elle - même et Nathaniel Walcott de Bright Eyes, qui a créé les arrangements de cordes de l’album et qui a également joué de la trompette .

Je veux que les gens se disent que tout va bien, nous sommes tous constamment en train de merder; on ne fait qu’apprendre, que vivre, et tout ira bien .

L'album "Beginners" sort le 29 mai chez ANTI - Records .