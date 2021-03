Bandit Bandit célèbre Gainsbourg avec une reprise de "Bonnie and Clyde"

Publié le 2 mars 2021 à 09:36 par Guillaume Schnee

A l'occasion des 30 ans de la disparition de Serge Gainsbourg, le duo rock français livre une version fiévreuse et sous tension de la chanson mythique du duo Bardot/Gainsbourg.

Serge Gainsbourg s'est éteint le 2 mars 1991 au 5 bis rue de Verneuil . Le 2 mars 2021, notre antenne célèbre toute la journée l'œuvre monumentale de l'artiste à l'occasion des 30 ans de sa disparition .

En 2019, Hugo Helerman et Maëva Nicolas réveillait le rock hexagonal avec le premier EP de leur combo sulfureux Bandit Bandit soutenu par Cold Fame, le label du groupe alsacien Last Train . Un tandem amoureux de poésie ténébreuse qu'il clame sur des riffs rock garages sauvages, des sonorités psychés et des mélodies pop nonchalantes . Surnommé par la presse les "Bonnie & Clyde du rock français" le duo a tenu à rendre hommage à Serge Gainsbourg, le jour des trente ans de sa mort, en se réappropriant le titre mythique du même nom chanté en 1968 en duo avec Brigitte Bardot . Une version aussi sensuelle que viscérale avec ses guitares saturées et ses rythmiques rock extatiques .

