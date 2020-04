Avec Peter Hook, Gorillaz tient la route sur "Aries"

Publié le 14 avril 2020 à 08:04 par Ghislain Chantepie

Damon Albarn et Jamie Hewlett invitent le légendaire bassiste sur un troisième extrait de leur série collaborative « Song Machine ».

Gorillaz, saison 7 épisode 3 . On s’en doutait un peu mais c’est donc confirmé : les membres du groupe virtuel de Damon Albarn et Jamie Hewlett sont bel et bien immunisés face à l’épidémie mondiale de Covid - 19 . N’ayant pas à respecter le confinement nécessaire aux humains pour endiguer ce fléau, Murdoc, Noodle, Russel et 2D restent ainsi libres de leurs mouvements et ont donc décidé de prendre la route dans un nouveau morceau dévoilé par Gorillaz ce weekend .

Baptisé Aries, ce nouveau titre est le troisième extrait de leur collection collaborative Song Machine amorcée en début d’année . Fatigués par le format album, Gorillaz annonçait ainsi vouloir « briser un moule qui a vieilli » d’après leur batteur virtuel Russel Hobbs . Pour ce faire, c’est donc sous la forme d’une playlist vidéo remplie de matériel musical inédit que le groupe distille désormais ses nouvelles compositions, chaque épisode capturant le travail réalisé avec, bien souvent, des invités de luxe .

Ainsi, après avoir invité la chanteuse malienne Fatoumata Diawara pour une virée sur le lac de Côme, c’est sur l’asphalte d’un monde crépusculaire que foncent aujourd’hui les Gorillaz avec ce Aries . Une route « 666 » à l’horizon clippé en négatif et sur laquelle la légende de Joy Division et de New Order Peter Hook s’invite à la basse et au micro, scandant une « marée haute » aux effluves new - wave . Aux commandes de sa moto filant tel un bélier entre les mirages de caravanes désertiques, 2D a certes oublié de porter un casque mais pas son masque derrière lequel il conclut ainsi : ”Restez bien chez vous, en sécurité . Oh, et continuez de vous laver les mains ! ”

