Le funk mordant de St. Vincent

Publié le 11 mai 2021 à 15:33 par Ghislain Chantepie

La rockeuse américaine vient de mettre en ligne "Down", un nouveau clip haut en couleurs tiré de son prochain album attendu ce mois-ci.

Quel sans - faute que celui de St . Vincent . A quelques jours de la sortie d’un nouvel album déjà couvert de louanges, la rockeuse américaine peut se targuer aujourd’hui d’un parcours artistique étincelant, depuis ses débuts prometteurs aux côtés des Polyphonic Spree et de Sufjan Stevens, avant d’embrasser une carrière solo consacrée il y a sept ans par un disque sobrement baptisé St . Vincent . De ce nom de scène emprunté, d’après elle, à une vieille chanson de Nick Cave, Annie Clark a brodé une signature à l’inspiration entêtante dans le paysage indie - rock contemporain, et elle s’apprête de nouveau à le prouver avec brio en publiant dans quelques jours son sixième long - format .

À l’instar de ses prédécesseurs, Daddy’s Home puise largement dans les histoires, les envies et les angoisses existentielles de cette trentenaire extravagante et ouvertement pansexuelle . Et tandis que son précédent single The Melting Of The Sun faisait la part belle à l’influence psychédélique sous forme d’hommage à des ainées comme Joni Mitchell, c’est un morceau tiré de son histoire familiale la plus intime qui lève aujourd’hui un peu plus le voile sur son nouveau disque .

Baptisé Down, ce titre fait ainsi de nouveau référence à son père alors que l’absence de ce dernier, du fait d’une longue peine de prison, a profondément marqué Annie Clark . Filant l’esthétique rétro qui enrobe déjà tout l’album, le clip haut en couleurs de Down a été réalisé par le Californien Bill Benz et suit la guitariste dans une course sur les traces d’un fantôme du passé qui ne cesse de lui échapper . Qu’importe finalement, puisque sur ce morceau de choix, le groove mutant des couplets se mêle à une fièvre rock dans les refrains jusqu’à rendre irrésistible l’envie de monter le son . Un sans - faute, on vous dit .