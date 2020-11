Arab Strap annonce l'album "As Days Get Dark"

Publié le 27 novembre 2020 à 15:24 par Guillaume Schnee

Après "The Turning Of Our Bones", le groupe culte d'Aidan Moffat et Malcolm Middleton confirme l'arrivée en mars de son 7ème long-format avec l'étrange titre "Compersion Pt.1".

Groupe culte des années 90, Arab Strap nous avait laissé en 2005 avec l'album The Last Romance, suivi d'une série de concerts onze ans plus tard . L'arrivée, il y a deux mois, du 45t The Turning of Our Bones, sonnait donc comme une résurrection surprise sans que l'on sache trop si il s'agissait d'un retour éphémère . Les fans de l'univers sombre à l' humour noir du duo écossais peuvent ce réjouir avec ce nouveau single, Compersion Pt . 1, annonçant la sortie l'an prochain d'un nouveau long - format intitulé As Days Get Dark et réalisé avec le producteur Paul Savage .

Aidan Moffat et Malcolm Middleton qualifient les 11 titres de leur septième album par ces quelques mots : "désespoir et obscurité . Mais d’une façon amusante" . Une recette bien connue des amateurs du groupe qui a décidé de plonger son post rock introspectif teinté d'électro dans un paysage sonore renouvelé mais toujours survolé par la voix ténébreuse d'Aidan Moffat qui déclare "Nous avions suffisamment de distance avec nos travaux antérieurs pour les réévaluer et discerner ce qui était bon et mauvais alors, dit Middleton . Peu de groupes peuvent faire ça, donc ça a du bon de se séparer ."

Tracklist de l'album "As Days Get Dark" :

- “The Turning Of Our Bones”

- “Another Clockwork Day”

- “Compersion Pt . 1”

- “Bluebird”

- “Kebabylon”

- “Tears On Tour”

- “Here Comes Comus ! ”

- “Fable Of The Urban Fox”

- “I Was Once A Weak Man”

- “Sleeper”

- “Just Enough”

Arab Strap - "As Days Get Dark" sortie le 5 mars via Rock Action