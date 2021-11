"Traps", retour post-punk pour Bloc Party

Publié le 25 novembre 2021 à 09:00 par Guillaume Cohonner

Le nouveau single du groupe britannique est un avant goût de leur sixième album dont la sortie est prévue pour le printemps prochain.

Retour en 2005, la vague dance - rock déferle sur l'indie rock . Avec comme références des groupes comme Gang of Four et Wire, pléthore de nouvelles formations creusent le sillon en mêlant guitares tranchantes et rythmiques vigoureuses . Parmi elles, Bloc party s'illustre rapidement par des riffs imparables et des lignes vocales mélodiques . La formule fait mouche, et le groupe mené par Kele Okereke devient rapidement la réponse anglaise à la tornade new yorkaise The Rapture .

Trois albums plus tard, la formule magique commençait pourtant à s'essouffler, Kele Okereke se lance dans une carrière solo aux sonorités electro et multiplie les collaborations . Le groupe sort ensuite le plus confidentiel Four, s'en suivra une première période de hiatus et l'album Hymns en 2016, puis nouveau silence radio . C'est donc après cinq années d'absence que Bloc Party revient aujourd'hui avec l'explosif Traps, brûlot post - punk musclé et nerveux qui préfigure l'album Alpha Games annoncé par le groupe pour le 22 avril 2022 . Wait and see .