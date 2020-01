Anna Calvi avec Courtney Barnett sur "Don't Beat The Girl out of My Boy"

Publié le 29 janvier 2020 à 14:08 par Guillaume Schnee

La rockeuse anglaise revisite les titres de son dernier album sur "Hunted", une collection de reprises intimistes sur lesquelles elle invite Charlotte Gainsbourg, Julia Holter et Joe Talbot.

Se voir confier la bande originale de la cinquième saison de Peaky Blinders sonnait l'an dernier comme une ultime récompense pour Anna Calvi. Un univers sonore de rock baroque et viscéral que la géniale multi - instrumentiste a sublimé sur des titres comme You're Not God . Une première expérience parfaitement maîtrisée et dans la continuité de son travail d'exploration de la beauté et de la brutalité qu'elle peaufine depuis ses débuts en 2010 . Après une longue tournée la chanteuse anglaise a décidé de réinventer les premières sessions brutes des titres de son précédent opus Hunter. Nommé Hunted et attendu le 6 mars, ce nouvel album réunit autour d'elle des artistes proches ou admirées comme Charlotte Gainsbourg, Julia Holter, Joe Talbot et l'Australienne Courtney Barnett sur cette nouvelle version superbe de Don't Beat The Girl out of My Boy :

Anna est une interprète vraiment impressionnante, il est impossible de ne pas la remarquer sur scène . J’aime ses chansons pour leur équilibre magnifique et parfait entre l’agressivité et la tendresse . Courtney Barnett

Un respect mutuel entre ces deux grandes auteures et interprètes du rock actuel puisque Anna Calvi, a déclaré de son côté « Courtney Barnett est une artiste extraordinaire . Sa voix et son jeu de guitare sont époustouflants . Sa faculté à savoir lier les moments intenses aux moments plus légers de l’expérience humaine est le talent unique d’une véritable artiste . »

Anna Calvi est en concert le 11 février au Ground Control ( Gare de Lyon ) à Paris avec Songø et Selah Sue .

Anna Calvi sort "Hunted" le 6 mars.

