Exclu : "4 Ed Maten", le blues aux aurores de Delgres

Publié le 7 octobre 2020 à 08:17 par Ghislain Chantepie

Le trio de rock créole annonce un nouvel album et dévoile un premier clip vivifiant en forme d’hommage aux sans-grades.

En ces temps crépusculaires, quel plaisir de retrouver aujourd’hui la fièvre et la générosité du trio Delgres . Pascal Danae, Baptiste Brondy et Rafgee avaient conquis les cœurs il y a deux ans avec un premier disque pétri d’authenticité, un Mo Jodi empreint de blues, de rock et d’un folk créole nourri d’histoire et de révolte .

Aujourd’hui, cette formation attachante annonce donc son retour dans les bacs avec la sortie en début d’année prochaine d’un nouvel album au titre encore inconnu . Surtout, les trois comparses lèvent déjà le voile sur ce second long - format avec 4 Ed Maten, un premier clip plein de punch à découvrir ci - dessous en avant - première :

Puisant son inspiration dans l’histoire personnelle du père de Pascal Danae, 4 Ed Maten ( « 4 heures du matin » ) est un hommage en règle à la condition ouvrière et aux cohortes d’Antillais qui ont rejoint les rangs des sans - grades sur les chantiers de l’Hexagone durant des décennies . Shooté aux aurores au milieu des conteneurs du port du Havre, le clip du morceau est un réveille - matin on ne peut plus vivifiant figurant les trois Delgres en bleu de travail avec guitare Dobro, soubassophone, et une batterie en guise de boîte à outils . Vivement la suite .