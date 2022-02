« 2AM », la rage de vivre de Foals

Publié le 11 février 2022 à 15:42 par Ghislain Chantepie

Le trio britannique dévoile un nouvel extrait bondissant tiré de son prochain album "Life Is Yours".

Les choses se précisent pour Foals. Yannis Philippakis et sa bande viennent ainsi de mettre en ligne un nouvel extrait de leur prochain album Life Is Yours, un septième album studio attendu cet été, mais qui ne dispose pas encore d’une date de sortie définitive. La bande de Yannis Philippakis, voix iconique du groupe, avait ouvert les hostilités dès l’an dernier avec la sortie de l’énergique Wake Me Up, un premier clip discoïde qui annonçait la couleur d’un album en forme de vaccin dancefloor aux confinements du passé.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Aujourd’hui, le combo britannique persiste et signe avec la mise en ligne de 2 am, un nouveau morceau qui confirme un glissement de leur dance-rock traditionnel vers des sonorités plus synthétiques. Après une intro que ne renieraient pas leurs compatriotes de Metronomy, Foals cultive sa formule avec une efficacité redoutable, Philippakis chantant son insomnie et sa rage de vivre au fil d’un beat auquel il est bien difficile de résister. Vivement la suite.