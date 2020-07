Ziggy Marley avec Ben Harper sur "Play With Sky"

Publié le 27 juillet 2020 à 10:17 par Guillaume Schnee

Le chanteur jamaïcain sort à la rentrée l'album "More Family Time" réunissant des invités comme Sheryl Crow, Busta Rhymes, Tom Morello, Alanis Morissette ou Angelique Kidjo.

Deux ans après la sortie de son dernier album Rebellion Rises, David Nesta "Ziggy" Marley a décidé de donner suite à Family Time, long - format sorti en 2009 et récompensé par un Grammy . Onze nouveaux titres, que l'héritier de Bob Marley a écrits avec l'objectif de capturer l'énergie de son fils de 4 ans et de la mettre sous forme musicale . En prélude à ce nouveau projet caritatif, attendu le 18 septembre via Tuff Gong Worldwide, le Jamaïcain vient de publier le titre Play With Sky gravé en duo avec Ben Harper .

Outre les membres de la famille Marley comme Stephen et ses enfants Juda, Gédéon, Abraham et Isaiah, l'album collaboratif More Family Time réunit un casting en or avec la participation de Sheryl Crow, Tom Morello, Busta Rhymes, Alanis Morissette, Lisa Loeb, Angélique Kidjo ou l'actrice Jamie Lee Curtis sur la lecture d'un livre pour enfants . Une partie des bénéfices des ventes de l'album iront à la fondation de l'artiste qui soutient l'éducation et le développement social de l'école primaire de Chepstow et du One Love Youth Camp en Jamaïque . Il y a une semaine Ziggy Marley célébrait le 75ème anniversaire de la naissance de son père avec un live stream donné en direct de Los Angeles :