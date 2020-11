"We Are Many" l'afro-dub spirituel de Soothsayers

Publié le 30 novembre 2020 à 15:39 par Guillaume Schnee

Le combo londonien sort un neuvième album au groove salvateur mêlant avec virtuosité dub, reggae jazz, funk ou électro.

Dans le bouillonnement musical du South London, les membres de Soothsayers n'ont rien perdu de leur créativité avec déjà neuf albums au compteur . Le combo du saxophoniste Idris Rahman et du trompettiste Robin Hopcraft poursuit sa quête spirituelle d'un dub universel aux inflexions groove trouvant l'inspiration aussi bien dans les galaxies jazz que dans le reggae old school, le deep funk, l'afrobeat ou la musique électronique . Enregistrés entre São Paulo et Londres les onze titres du nouvel album de Soothsayers, We Are Many, sont en écoute ici :

En 2019, Soothsayers s'est installé à São Paulo dans les studios du groupe brésilien Bixiga 70 pour graver les premiers titres de l'album accompagnés par le bassiste et producteur Victor Rice ainsi que plusieurs musiciens brésiliens comme la percussionniste et chanteuse Ligia Kamara, le batteur Bruno Buarque ou le guitariste Joao Erbetta . De retour à Londres les enregistrements ont été confiés aux producteurs Wu - Lu et Kwake combinant la musique de Soothsayers avec des éléments électroniques, tout en faisant également référence à des éléments de la scène jazz britannique actuelle .

Les membres de Soothsayers et leur charismatique chanteuse d'origine sud - africaine Julia Biel ont ensuite fusionné ces deux sessions avec l'aide de quelques invités comme le chanteur sénégalais Modou Touré ou les percussionnistes Satin Singh et Maurizio Ravalico . Le résultat est à la hauteur des grandes productions anglo - caribéennes de Londres, un cocktail virtuose, festif, spirituel et engagé . Un sommet afro - dub et reggae aux mille sonorités : du jazz hybride et improvisé à l'afrobeat, des musiques brésiliennes, au funk ou à l'électro .

L'album "We Are Many" est sorti le 27 novembre sur le label Wah Wah 45s