Un clip animé de "Redemption Song" pour le 75e anniversaire de Bob Marley

Publié le 6 février 2020 à 09:28 par Guillaume Schnee

Le chanteur jamaïcain aurait eu 75 ans ce 6 février. Ses ayants droit lui rendent hommage tout au long de l'année avec une série d'événements et de vidéos.

Près de 30 ans après la disparition de l'artiste, les messages de paix et d'émancipation de Bob Marley continuent d'influencer les jeunes générations des quatre coins de la planète . La famille Marley a prévu de célébrer le 75ème anniversaire de sa naissance, avec plusieurs concerts et en produisant une collection de mini - documentaires « qui viendront nous éclairer sur l’homme, le musicien, et l’artiste » . C'est à deux artistes français qu'a été confié la tache d'illustrer en vidéo le titre culte Redemption Song. Un clip animé magnifique réalisé par Octave Marsal et Theo De Gueltzl à partir de 2747 dessins originaux :

Joué guitare - voix, Redemption Song fut le dernier titre enregistré par Bob Marley avant sa mort le 11 mai 1981 à Miami des suites d'un cancer . Il figure dans l'album Uprising, le dernier sorti par Bob Marley & The Wailers du vivant de l'artiste . Devenu un hymne intemporel et universel à l'émancipation des peuples, ce titre sans rythme reggae fut fortement inspiré par The Work That Has Been Done un discours pan - africaniste de Marcus Garvey . Intergénérationnel, Redemption Song a été repris par Stevie Wonder, Johnny Cash & Joe Strummer, Angélique Kidjo, Imany, Rihanna, John Legend, Lauryn Hill & Ziggy Marley ou Alicia Keys .