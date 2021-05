U-Roy avec Santigold sur une reprise de "Man Next Door"

Publié le 21 mai 2021 à 10:09 par Guillaume Schnee

Un titre qui annonce la sortie de l'album posthume "Solid Gold U-Roy" de la légende jamaïcaine entourée d'une myriade d'artistes comme Big Youth et Mick Jones, Ziggy Marley, Shaggy, Jesse Royal, Richie Spice...

Le célèbre dj reggae et pionnier du Dancehall nous a quittés en février dernier mais ses célèbres toasts n'ont pas fini de résonner avec l'arrivée le 16 juillet de l'album Solid Gold U - Roy. Enregistrée en 2018, cette collection de reprises avait été initiée par les fondateurs de Trojan Jamaica, Zak Starkey et Sharna «Sshh» Liguz qui avaient réuni autour d'U - Roy le duo Sly & Robbie, le claviériste Robbie Lyn, le guitariste Tony Chin et Starkey . Une session de quatre jours complétée ensuite par les invités du projet comme Ziggy Marley, Shaggy, Tarrus Riley, Rygin King, David Hinds, Robbie Shakespeare, Jesse Royal, Richie Spice, Big Youth accompagné de Mick Jones ou Scientist Dub .

En prélude à la sortie de Solid Gold U - Roy, le label vient de mettre en ligne une vidéo de la reprise de Man Next Door, un standard reggae écrit par John Holt et initialement publié par son groupe les Paragons en 1968 que U - Roy avait déjà échantillonné en 1982 pour Peace and Love in the Ghetto . Invitée à chanter sur cette version, Santi White alias Santigold a déclaré "U - Roy a été un pionnier majeur dans un genre qui m'a tellement influencé . C'était si spécial de pouvoir chanter cette chanson en particulier, l'une de mes préférées depuis que je suis toute petite, et d'entendre sa voix trancher, diriger le rythme, nous attirer tous dans son monde . Il était l'un des plus grands ."

"Solid Gold U - Roy" Tracklist :

01 . “Trenchtown Rock” ( feat . Ziggy Marley )

02 . “Man Next Door” ( feat . Santigold )

03 . “Rule the Nation” ( feat . Shaggy )

04 . “Tom Drunk” feat . ( Tarrus Riley )

05 . “Wake the Town”

06 . “Stop That Train” ( feat . Rygin King )

07 . “Natty Rebel” ( Natty Rebel ) feat . David Hinds

08 . “Queen Majesty” ( Chalice in the Palace ) ( feat . Robbie Shakespeare )

09 . “Small Axe” ( feat . Jesse Royal )

10 . “Wear You to the Ball” ( feat . Richie Spice )

11 . “Every Knee Shall Bow” ( Miseducation ) ( feat . Big Youth and Mick Jones )

12 . “Miseducation Every Knee Shall Bow” ( Scientist Dub )

L'album "Solid Gold U-Roy" sort le 16 juillet sur Trojan Jamaica/BMG

