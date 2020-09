Toots Hibbert, pionnier et légende du reggae, est mort

Publié le 12 septembre 2020 à 08:50 par FIP.fr

Le frontman jamaïcain de Toots and the Maytals est décédé vendredi soir à Kingston à l’âge de 77 ans.

C’est une légende du reggae qui vient de s’éteindre aujourd'hui . Le chanteur jamaïcain Frederick Nathaniel Hibbert dit « Toots » est décédé vendredi soir à l’hôpital universitaire de Kingston, a annoncé sa famille sur le compte twitter de l’artiste . Agé de 77 ans, l’artiste avait été hospitalisé il y a quelques jours du fait de difficultés respiratoires :

Né en 1942 à May Pen en Jamaïque, Toots Hibbert était l'une des plus grandes voix jamaïcaines et fut l’un de ceux qui a écrit l'histoire de la musique de son île . Il était, pour beaucoup, celui à qui l'on doit le terme « reggae » dont l'origine remonte au fameux single Do The Reggay, chanté avec son groupe les Maytals en 1968 .

Du ska, au rocksteady en passant par le reggae, le soulman de Kingston fut l'auteur de titres fondateurs comme 54 - 46 That's My Number, Monkey Man ( qui sera repris par les Specials ) , Funky Kingston, Pressure Drop ( repris par The Clash ) , Reggae Got Soul, ou encore Pass The Pipe . . .

À 77 ans, ce pionnier n’avait rien perdu de sa fougue, et sa voix rauque sonnait encore avec la même énergie que lorsqu'il entra pour la première fois dans le mythique Studio One de Clement Coxsone eu début des années 60 . Dix ans après son dernier album Flip and Twist, Toots Hibbert était de retour dans les bacs le 28 août dernier avec un nouveau long - format Got to Be Tough, un nouveau disque en forme d’appel à la raison et à l'espoir en cette nouvelle période de lutte politique .

à réécouter Toots and The Maytals Sous les jupes de Fip