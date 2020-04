"Tightrope Walker" la grâce reggae de Moja

Publié le 21 avril 2020 à 10:12 par Guillaume Schnee

Le groupe reggae invite le violoniste indien Sukhdev Prasad Mishra sur un premier titre hypnotique de son nouvel EP "Home".

Formé en 2013 autour de la chanteuse Mamatya, le combo français Moja nous avait déjà gratifiés il y a deux ans d'un premier album sobrement intitulé One, une oeuvre de transe collective puisant son inspiration dans le roots reggae, le dub et les vibrations du monde . Le groupe, dont le nom vient d'umoja signifiant unité en langue swahili, vient d'annoncer la sortie du EP Home pour le 15 mai et de publier le titre Tightrope Walker. Un véritable bijou de groove reggae hypnotique aux orchestrations finement ciselées où les mélodies indiennes s'entremêlent aux riddims électroniques et à la voix soulfull de Mamatya .

J’ai écrit “Tightrope Walker” à un moment où je me sentais un peu perdue, comme si je me trouvais à un carrefour et que je devais choisir la bonne direction . Une nuit, ces paroles et la mélodie ont surgi, et le morceau est né . ( Mamatya )

Écrit par Mamatya, Tightrope Walker ( funambule ) évoque avec sincérité l’acceptation de nos failles et l’assurance de nos choix . Un titre né de la collaboration entre Flox ( artiste britannique de la scène dub - électro ) et le compositeur et beatmaker parisien Clément “Tamal” Thouard rejoints ici par le violoniste indien Sukhdev Prasad Mishra . Filmé par le réalisateur nantais Sébastien Marqué, le clip joue sur le contraste entre un hangar glacial et la chaleur de la voix magnifique de la chanteuse accompagnée par la danse extatique du violon .