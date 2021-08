The Specials revient avec l'album "Protest Songs 1924-2012"

Publié le 18 août 2021 à 09:08 par Guillaume Schnee

La formation ska de Coventry annonce un album de reprises de titres militants emblématiques des Staple Singers, Leonard Cohen, Frank Zappa ou Bob Marley.

Icône du mouvement britannique Rock Against Racism de la fin des années 70, la formation multiraciale The Specials se faisait le témoin d'un pays rongé par le chômage, la violence et le racisme avec son damier noir et blanc, symbole d'unité dans le melting - pot anglais et ses hymnes ska : Gangsters, A message to You Rudy, Too Much Too Young ou Ghost Town. Quarante ans plus tard, Terry Hall, Lynval Golding et Horace Panter retrouvaient leur verve militante sur l'album Encore en 2019, qui devait être suivi par un album reggae .

Mais le Brexit, la montée du nationalisme et la pandémie ont poussé les trois artistes à enregistrer un nouveau brûlot politique en réunissant douze reprises de chansons protestataires du XXe siècle réunies sur l'album Protest Songs 1924 - 2012. En attendant le 24 septembre, on peut écouter leur version de Freedom Highway, une chanson des Staple Singers écrite pour les marches des droits civiques de Selma à Montgomery en 1965 .

Sur l'album, The Specials revisite aussi I Don’t Mind Failing In This World de la chanteuse folk engagée Malvina Reynolds, Black, Brown and White du bluesman Big Bill Broonzy, le gospel Ain’t Gonna Let Nobody Turn Us Around, un hymne du mouvement pour l’égalité des droits civiques chanté notamment par Joan Baez, Trouble Every Day, un titre de 1966 de Frank Zappa & Mothers of Invention, l'incontournable Get Up, Stand Up de Bob Marley, Listening Wind de Talking Heads ou le mélancolique Everybody Knows que Leonard Cohen enregistra en 1988 :

Tracklisting de "Protest Songs 1924 - 2012" :

1 . ‘Freedom Highway’ ( the Staple Singers )

2 . ‘Everybody Knows’ ( Leonard Cohen )

3 . ‘I Don’t Mind Failing In This World’ ( Malvina Reynolds )

4 . ‘Black, Brown and White’ ( Big Bill Broonzy )

5 . ‘Ain’t Gonna Let Nobody Turn Us Around’ ( traditional )

6 . ‘Fuck All the Perfect People’ ( Chip Taylor & the New Ukrainians )

7 . ‘My Next Door Neighbour’

8 . ‘Trouble Every Day’ ( Frank Zappa & Mothers of Invention )

9 . ‘Listening Wind’ ( Talking Heads )

10 . ‘Soldiers Who Want to Be Heroes’ ( Rod McKuen )

11 . ‘I Live in a City’ ( Malvina Reynolds )

12 . ‘Get Up, Stand Up’ ( Bob Marley )