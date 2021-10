"Sound Therapy", le reggae nomade et guérisseur de Manjul

Publié le 20 octobre 2021 à 14:03 par Guillaume Schnee

Associé au batteur Yvo Abadi et à l’ingénieur du son FX Vilaverde, le producteur franco-malien présente son nouvel album enregistré entre Paris, le Mali, la Jamaïque et la Réunion avec une myriade d'invités prestigieux.

Multi - instrumentiste, chanteur et producteur globe - trotter, le Parisien Julien Souletie aka Manjul a posé ses valises à Bamako où il a monté son propre studio, lieu de bouillonnement créatif au Mali . L'artiste a enregistré et tourné avec une pléiade de musiciens comme Danakil, Tiken Jah Fakoly, Sugar Minott, Toumani Diabate ou Bassekou Kouyate et a sculpté au fil du temps un dub et un reggae trouvant leur source aussi bien en Jamaïque qu'en Afrique de l'ouest . Après son projet Dub To Mali, Manjul vient de sortir l'album Sound Therapy sur le label Baco Records, un pur bijou Roots gravé avec des musiciens des îles de l’Océan Indien, des Comores, du Congo, du Mali, de la Guyane, de la Jamaïque et de la France .

Avec ses vieux complices Yvo Abadi et François FX Vilaverde, Manjul propose ici « un voyage musical intérieur et autour de chacun, motivé par le pouvoir thérapeutique que représente le « son » pour tout ce qui vit . » . Un périple musical et spirituel pour lequel les trois artistes ont mêlé avec talent leurs productions reggae à la culture du maloya réunionnais, à la soul, aux musiques traditionnelles du Mali, du Brésil, des Caraîbes, de Mayotte ou de Kinshasa .

Manjul meets FX and YVO - "Sound Therapy" sortie le 15 octobre

L'album réunit ainsi un casting universel avec les légendes jamaïcaines Clinton Fearon, Cornell Campbell et Cedric Myton, le frère d'arme de de Mayotte Baco Mourchid, Jupiter Bokondji leader de Jupiter & Okwess, la chanteuse réunionnaise Valérie Tribord et son compatriote Tikok Vellaye, le ngoni de Mahamoudou « Assaba » Dramè, la kora d'Ahmed Fofana, la section - cuivres du groupe de reggae français Danakil, le groupe Tarantababou, les guitares de Kubix ou les vibes de Cyril Atef . . .