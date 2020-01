Sly & Robbie avec Ken Boothe sur le clip "Argentina"

Publié le 7 janvier 2020 à 11:09 par Guillaume Schnee

Le légendaire duo rythmique continue de mettre en image les titres de l'album "The Final Battle" gravé avec les plus grands chanteurs jamaïcains.

Ils ont plus de 70 ans et continuent d'écrire l'histoire de la musique jamaïcaine . Inséparables depuis le milieu des années 70, le batteur Sly Dunbar et le bassiste Robbie Shakespeare forment le duo rythmique le plus productif de Kingston, n'hésitant pas à s'aventurer vers d'autres sphères avec Bob Dylan, The Rolling Stones, Gilberto Gil, Gainsbourg, Joe Cocker, Tricky, Carlos Santana ou en 2018 avec le trompettiste norvégien Nils Petter Molvaer . En 2019, les résistants du dub ont réuni sur l'album The Final Battle une pléiade de légendes vocales du reggae partageant les riddims avec Roots Radics, groupe culte du early dancehall et rub - a - dub . Sly & Robbie ont publié le jour de noël le clip du titre Argentina, un hommage vibrant à ce pays en pleine crise chanté par le prince du rocksteady et parrain de la soul jamaïcaine Ken Boothe :

A l'instar du collectif Inna de Yard, qui sortait lui aussi un album en avril dernier, le projet The Final Battle produit par le percussionniste argentin Hernan Sforzini, sonne comme livre d'or de la musique roots jamaïcaine, les deux formations Sly & Robbie et Roots Radics se livrant à une confrontation d'anthologie avec Mykal Rose, Mighty Diamonds, Horace Andy, Lee "Scratch" Perry, Ken Boothe et Luciano du côté de Sly & Robbie . La team de Roots Radics vibre aux sons des voix de Brinsley Forde du groupe Aswad, Freddie McGregor, Pablo Moses, Max Romeo, The Congos et Toots Hibbert .