"Push Push", la nouvelle sensation reggae dub de Taggy Matcher

Tout en restant fidèle à ses inspirations, le monsieur groove invite John Milk, Elodie Rama, LMK, Birdy Nixon, Alexandra Charry et Hawa sur sa piste de danse.

Le multi - instrumentiste et producteur Bruno "Patchworks" Hovart officie sur scène et en studio sous divers pseudos ( Voilaaa, Mr President… ) et dans divers groupes de rock, soul, funk, électro, musiques brésiliennes, jamaïcaines, africaines comme Da Break, The Dynamics, Uptown Funk Empire, Metropolitan Jazz Affair, João Selva … Il publie aussi de beaux remixes sur Stix Records sous le nom de Taggy Matcher . Après le LP Singasong, il plonge à nouveau dans ses influences dub et reggae accompagné par plusieurs chanteuses et chanteurs . Le titre Q Fashion, composé avec le soulman parisien John Milk évoque le temps de confinement dû à la Covid - 19 . Sur un beat minimaliste, ils ironisent sur la parfaite tenue pour une prochaine quarantaine :

L'album débute par une chanson sur le caractère sexiste du harcèlement de rue écrite par la jeune LMK avec qui Taggy Matcher partage le goût du Rub a Dub des 80's. Avec ses autres invités, il arrange ses propres morceaux comme Volvere Mañana composé avec Boris Pokora et créée en Colombie sur des textes de la chanteuse Alexandra Charry ou Two Dime_s aux accents disco qui convoque la voix de la puissante chanteuse Hawa . Avec le lover Birdy Nixon, il revisite _Little Things, un vieux rock de Hemsley Morris, puis Suit and Tie de Justin Timberlake avec John Milk . L'album se termine sur le titre neo - soul On & On de la magnétique Erykah Badu, repris par Elodie Rama.

Album disponible le 29 octobre en vinyl, LP et digital .