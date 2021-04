Mix exclu : KUBIX (Judah Roger mix)

Publié le 2 avril 2021 à 07:56 par FIP.fr

Pour célébrer la sortie de son nouvel album "Guitar Chant", le musicien francilien vous offre aujourd'hui un mix exclusif de ses influences reggae concocté par son complice Judah Roger.

Kubix? Loin d'être un inconnu dans le métier, évidemment . Un sideman essentiel,depuis une bonne décennie . Si vous vous renseignez discrètement auprès de différents piliers de la planète reggae en France, on vous le dira chaque fois sans hésitation: « C'est le meilleur ! » . De son vrai nom Xavier Bègue, le muscien francilien a réalisé un fabuleux travail d'orfèvre musicien sur les onze morceaux de son nouvel album Guitar Chant .

Une richesse pleine de subtilités, de strates différentes qui apportent toutes quelque chose à l'édifice, construit autour d'un tracklisting intelligent, qui sait varier les plaisirs, surprendre . Et surtout séduire . Pour célébrer la sortie de ce nouveau disque, Kubix partage avec vous aujourd'hui un mix exclusif qui plonge au cœur de ses influences reggae et concocté par son comparse Judah Roger .

Pour afficher ce contenu SoundCloud, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

KUBIX - Mix by Judah Roger :

Rico Rodriguez - Free ganja

Bob Marley & the Wailers - Rebel Music

Bob Marley & the Wailers - Catch a fire

Ijahman Levi - I'm a levi

Judy Mowatt - Black Woman

The Itals - Rasta Philosophy

The Gladiators - Get ready

Abyssinians - Y mas gan

Dennis Brown - Money in my pocket

Israel Vibration - We A Da Rasta

Ernest Ranglin’ - Surfin’

Freddie McGregor - Big ship

The Mighty Diamonds - Pass the kutchie

Ken Boothe - Is it because I’m black

Gregory Isaacs - I am sorry

Jacob Miller - Mixed up mood

Burning Spear - Colombus

Kubix - Mix Up

Steel Pulse - Handsworth Revolution

Aswad - Dub fire

Black Uhuru - Shine Eye Girl

Barrington Levy - Poor Man Style

Yabby You - Delver Me From My Enemies

Kubix - Still Standing

Disparition Le pionnier du reggae Bunny Wailer est mort