En écoute : "Meanwhile", l'EP surprise de Gorillaz

Publié le 27 août 2021 à 09:27 par Ghislain Chantepie

Damon Albarn et Jamie Hewlett célèbrent le Carnaval de Notting Hill avec trois titres inédits qui invitent au micro AJ Tracey, Jelani Blackman et Alicaì Harley.

Véritable institution depuis son lancement il y a presque cinquante ans dans l’ouest de Londres, le carnaval de Notting Hill n’aura une nouvelle fois pas lieu cette année du fait d’un contexte sanitaire toujours alarmant . Fondé par la communauté afro - caribéenne de la capitale anglaise, l’événement a gagné en popularité au fil des années en associant à son traditionnel défilé nombre de sound systems et de concerts live . Et c’est aussi au cœur de cette ambiance unique qu’il y a 21 ans de cela, Gorillaz donna son tout premier show, jouant devant l'assistance leur tube Clint Eastwood sur une scène montée au cœur des Meanwhile Gardens .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



En hommage à ce souvenir fondateur, le plus fameux des groupes virtuels vient de mettre en ligne un EP surprise intitulé Meanwhile, dont le premier extrait éponyme invite au micro le rappeur londonien Jelani Blackman et le toaster de Kingston Barrington Levy . Une célébration en règle de l’esprit musical du festival où dominent généralement le reggae, le dub, mais aussi la soca trinidadienne . Le dancehall n’est pas non plus oublié sur ce disque avec l’entêtant Déjà Vu où brille la jeune Alicaì Harley, tandis qu’on retrouve Damon Albarn chiller aux côtés du MC londonien AJ Tracey au milieu des basses de Jimmy Jimmy . Good times .