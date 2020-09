Live exclu : Toots and The Maytals au Summerjam Festival

Publié le 25 septembre 2020 à 13:50 par FIP.fr

Un concert de la légendaire formation reggae enregistrée à Cologne en 2007 lors du grand rassemblement reggae.

C’est une légende du reggae qui s'est éteinte le 11 septembre dernier . Le chanteur jamaïcain Frederick Nathaniel Hibbert dit « Toots » tirait alors sa révérence après 77 ans d'une vie largement dédiée à l'écriture de l'histoire musicale de son île natale . Né en 1942 à May Pen en Jamaïque, Toots Hibbert était l'une des plus grandes voix jamaïcaines et était, pour beaucoup, celui à qui l'on doit le terme « reggae » dont l'origine remonte au fameux single Do The Reggay, chanté avec son groupe les Maytals en 1968 .

Pour célébrer la mémoire de ce pionnier, nous vous proposons de découvrir un concert exclusif de Toots and The Maytals enregistré en 2007 à Cologne par WDR Rockpalast ( UER / EBU ) et diffusé jeudi soir sur notre radio FIP Reggae :

Line - up:

Toots Hibbert - vocals

Radclif Bryan - guitar

Carl Harvey - guitar

Clifton Jackson - bass

Charlie Faquerson - keyboards

Paul Douglas - drums

Latoya Hall - Downer - backing vocals

Leba Hibbert - Thomas - backing vocals

Lisa Davis - backing vocals

Setlist:

00 . Intro 4:55

01 . Pressure Drop 4:51

02 . Louie Louie 3:56

03 . Never Grow Old 3:25

04 . Pomp And Pride 3:55

05 . Time Tough 6:13

06 . Never Get Weary 6:19

07 . Funky Kingston 5:31

08 . Take Me Home Country Roads 6:45

09 . Bam Bam 5:39

10 . Monkey Man 4:10

11 . 54 - 46 That's My Number 7:44